Fusion zum 1. Juni: Steuerkanzleien gehen zusammen

Nach den erfolgreichen Fusionen im Hunsrück wächst das regional bekannte Beratungsunternehmen Lehnen und Partner zum Juni dieses Jahres um einen Standort an der Mosel. Damit gehören zum Unternehmen nun insgesamt neun Standorte in der Eifel, an der Mosel und im Hunsrück. Zum 1. Juni fusioniert Lehnen und Partner mit der in Cochem ansässigen Steuerkanzlei Johann und Beicht.

Anzeige

Johann und Beicht besteht aus den beiden Namensgebern Manfred Johann und Kerstin Beicht sowie 16 Mitarbeitenden. Alle Beschäftigten würden von Lehnen und Partner übernommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Beratungsunternehmens. Der Stammsitz in Cochem sowie auch die Zweigstelle in Kaisersesch werden fortgeführt.

Gründer Manfred Johann bleibt im Rahmen seiner Nachfolgeregelung noch als Leiter einiger Mandate mit reduzierten Stunden erhalten, bis er in den Ruhestand geht. Gründerin Kerstin Beicht baut ihre Mandatsleitung aus und übernimmt weitere Mandate von Johann. Daneben wird Lehnen-und-Partner-Steuerberaterin Katharina Leyendecker als Mandatsleiterin in Cochem tätig. Zudem komplettiert ein zweites „L & P-Gesicht“ die Cochemer Führungsriege: Steuerberater Sebastian Zimmer widmet sich als Standortleiter der organisatorischen Entwicklung des Teams.

Frühzeitig um die Nachfolge kümmern

Spätestens mit dem Zusteuern auf den Rentenbeginn setzt die letzte Phase im unternehmerischen Wirken ein: Die eigene Nachfolge von A bis Z zu regeln, ist zwingend notwendig, um das Unternehmen wie auch die regionale Wirtschaftskraft und vor allem die Arbeitsplätze nachhaltig zu erhalten.

„Gerade wir als Steuerberater wissen, wie essenziell wichtig es ist, die Nachfolge nicht nur zu regeln, sondern frühzeitig anzugehen. Drei bis fünf Jahre vor dem Abschied in die Rente sollte diese Phase eingeläutet werden. Ich bin jetzt 65, fit und möchte noch mindestens drei Jahre aktiv mit dabei sein. Das bedeutet somit, dass die Zeit gekommen ist, jetzt den Generationswechsel zu vollziehen, um unseren Mandanten und Mitarbeitern Sicherheit geben zu können. Kerstin Beicht und ich haben daher frühzeitig offen gesprochen und gemeinsam entschieden, dass wir einen weiteren Partner mit an Bord nehmen möchten. Einen Partner, der unsere Kanzlei tragend und zukunftsweisend mit fortführt“, erklärt Manfred Johann, Partner von Johann und Beicht.

„Wir waren uns schnell einig“

Kerstin Beicht, Partnerin von Johann und Beicht, ergänzt: „Ich bin Teamplayer, und ich weiß, ein Team kann so viel mehr erreichen als der Einzelne. Daher wollte ich unsere Kanzlei auch weiterhin gemeinsam mit einem Partner leiten, sobald sich Manfred Johann vollständig in den verdienten Ruhestand verabschieden wird. Nach den Gesprächen mit Lehnen und Partner waren wir uns schnell einig, dass wir hier den optimalen Weggefährten gefunden haben. Ich freue mich, mit Lehnen und Partner nun Teil einer größeren Organisation zu sein. Davon profitieren wir intern beispielsweise beim Recruiting neuer Fachkräfte, und davon profitieren vor allem auch unsere Mandanten. Eine Kanzlei dieser Größe kann vieles bewerkstelligen, was kleinere einfach ressourcenmäßig nicht stemmen können. Dazu gehört es, spezialisierte, individuelle Lösungen zu erarbeiten, Prozesse zu optimieren, Unternehmen neu zu strukturieren, und das sind nur einige wichtige Erfolgsfaktoren für zeitgemäße Steuerberatungen.“

Lehnen und Partner ist eigenen Angaben zufolge im Jahr 1978 als Einzelkanzlei in Gerolstein gestartet. Über die Jahre kamen weitere Standorte in Prüm, Bitburg, Daun sowie in Wittlich hinzu. 2022 und 2023 folgte der Wachstumssprung durch Fusionen in den Hunsrück mit Standorten in Idar-Oberstein, Morbach und Kirchberg. 2024 kommt nun der neunte Standort in Cochem dazu.

Arbeitsplätze sichern

„Lehnen und Partner liegt die Zukunftsfähigkeit unserer Heimatregionen sehr am Herzen, und für diese setzen wir uns als Unternehmen aktiv ein. Daher streben wir Fusionen regional an, um lokal Strukturen und Arbeitsplätze zu sichern. Entscheidend bei Zusammenschlüssen dieser Art ist jedoch vor allem, ob die handelnden Personen zusammenpassen. Mit Manfred Johann und Kerstin Beicht stimmte die Chemie sofort, und das war der ausschlaggebende Punkt für eine gemeinsame Zukunft. Ich freue mich sehr, in Cochem in die Standortleitung einzusteigen und mich neuen Aufgaben zu stellen“, berichtet Sebastian Zimmer, Steuerberater seit 2021 bei Lehnen und Partner und Standortleiter Cochem ab Juni.

Neben Sebastian Zimmer gehört auch Katharina Leyendecker zum Führungsteam des neuen Standortes in Cochem. Steuerberater und Master of Laws Zimmer hat sich für eine Führungsrolle mit Personalverantwortung entschieden. Daher betreut er die Standortleitung und ist zuständig für alle Personalthemen. Leyendecker hingegen möchte ihre fachliche Führungsrolle vertiefen. Sie hat mit ihrer Ausbildung bei Lehnen und Partner angefangen, ihre Prüfung zur Steuerberaterin erfolgreich bestanden und bringt nun ihr gesamtes Know-how fokussiert für die Mandanten ein. Lehnen und Partner beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 250 Mitarbeitende in verschiedenen Bereichen, von Büromanagement und Steuerfach bis zu Marketing und Human Resources .