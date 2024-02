Akuter Ärztemangel: Eifelstadt Ulmen strebt MVZ an

Wegen aktuen Hausarztmangels will die Eifelstadt Ulmen zusammen mit der Verbandsgemeinde (VG) ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in kommunaler Trägerschaft auf die Beine stellen. Einen großen Schritt in ebendiese Richtung hat am Donnerstagsabend der Stadtrat gemacht: Bei nur einer Gegenstimme haben die Mitglieder zugestimmt, die Aufgabe der Gründung eines MVZ auf die VG Ulmen zu übertragen. Allerdings sind nun noch weitere Schritte nötig, damit dieses Vorhaben Wirklichkeit werden kann.