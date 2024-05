Damit niemand vom rechten Weg abkommt: Hinweisgeber auf Eifel-Camino wieder komplett

Die Pilgerzeit hat nach den Unbilden der jüngsten Wochen auch auf dem Eifel-Camino zwischen Andernach und Trier jetzt richtig begonnen. Der Eifel-Camino bietet den Pilgern die Verbindung zu den Pilgerwegen in Frankreich und von dort weiter nach Nordspanien.

Wegewart Edwin Leser (von links), Ehrenbrudermeister Heinz Schäfer, Ortsbürgermeister Günter Welter und Thomas Welter, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank an der Infotafel.

Wegewart Edwin Leser (von links), Ehrenbrudermeister Heinz Schäfer, Ortsbürgermeister Günter Welter und Thomas Welter, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank an der Infotafel. Foto: Thomas Brost

Anzeige

Die St.-Matthias-Bruderschaft Mayen und Umgebung hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Weg mit Stelen und Informationstafeln zu markieren. So sind in den vergangenen Jahren viele Orientierungshilfen entstanden. In Lutzerath musste kürzlich eine Tafel erneuert werden, nachdem sie von einem Autofahrer zerstört worden war.

Diese neue Tafel nahmen (von links) Wegewart Edwin Leser, Ehrenbrudermeister Heinz Schäfer, Ortsbürgermeister Günter Welter und Thomas Welter, als Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank MEHR Unterstützer des Eifel-Caminos, in Augenschein. Bei dieser Gelegenheit informierte Schäfer auch über die Stempelstellen für Pilger – die in Lutzerath befindet sich im Hotel Maas. Schäfer betonte auch, dass der Pilgerweg durch die Eifel gut angenommen werde. Ein Pilgerführer zum Eifel-Camino ist im Buchhandel erschienen.