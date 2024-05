Plus Bad Bertrich Wählergruppe Willi Bussmann: „Ein Herz für Bad Bertrich“ i Die Freie Wählergruppe Willi Bussmann tritt bei der Kommunalwahl in Bad Bertrich an. Foto: David Maghsomi In Bad Bertrich treten bei der Kommunalwahl drei Wählergruppen an, eine davon ist die Freie Wählergruppe Willi Bussmann, die jetzt wieder mit ihrem alten Stamm und mit neuen Kräften dabei ist – erneut unter dem Slogan „ein Herz für Bad Bertrich“. Lesezeit: 1 Minute

In Bad Bertrich treten bei der Kommunalwahl drei Wählergruppen an, eine davon ist die Freie Wählergruppe Willi Bussmann, die jetzt wieder mit ihrem alten Stamm und mit neuen Kräften dabei ist – erneut unter dem Slogan „ein Herz für Bad Bertrich“. Und so betont auch Willi Bussmann in einer Pressemitteilung, ...