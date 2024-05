Plus Ahrweiler Salut für die Schützen: In Ahrweiler beginnen die Festwochen Von Lara Becker i Laut wird es beim Schützenfest vor allem an Fronleichnam, wenn immer wieder Salutschüsse abgegeben werden. Foto: Lara Becker Für viele Ahrweiler Bürger kündigen sich hohe Feiertage an: Die Schützenfestwochen beginnen offiziell am Samstag um 19 Uhr mit einem Zapfenstreich der St. Laurentius Junggesellenschützen auf dem Ahrweiler Marktplatz. Lesezeit: 2 Minuten

In diesem Jahr wird das Fest mit einer weiteren Feier kombiniert, denn knapp drei Jahre nach der Flutkatastrophe ist das Schützenmuseum in der Blankart’schen Scheune „Auf der Rausch“ wiederhergestellt. Dort wird Bürgerschützen-Hauptmann Jürgen Knieps am Samstag ab 15 Uhr fast 200 Gäste begrüßen, darunter viele Vertreter von Schützenvereinen, die sich ...