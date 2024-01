Hochwasser in Rhein und Mosel steigen in Koblenz schnell an: Anlieger sollen Autos umparken

Durch das Hochwasser der Mosel und weiteren Zuflüssen steigen auch die Pegel des Rheins wieder schnell an. In Koblenz könnte bereits am Donnerstagmorgen die Meldehöhe von 6,25 überschritten werden, sagt das Landesamt für Umwelt voraus. Stadt und Feuerwehr ergreifen am Mittwoch zahlreiche Maßnahmen zum Hochwasserschutz in den flussnahen Stadtteilen. Und bitten Anlieger darum, ihre Autos umzuparken.

Hinter einem Hinweisschild mit der Aufschrift „Hochwasser“ steht ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. (Symbolfoto) Foto: Thomas Warnack/picture alliance/dpa

Bis Freitag könnte der Rhein laut aktueller Vorhersagen weiter bis auf 6,80 Meter ansteigen. An der Mosel richtet sich die Feuerwehr in Koblenz auf einen Höchststand von 6,50 Meter ein.

In flussnahen Bereichen wurden am Mittwoch Halteverbote eingerichtet. Anlieger sollen ihre Fahrzeuge rasch entfernen, teilt die Stadtverwaltung am Mittwochmittag mit. Das Peter-Altmeier-Ufer an der Mosel wird voraussichtlich noch am Mittwoch gesperrt. Auch in Lay und Güls sei mit Sperrungen von Straßen zu rechnen, so die Stadt. In der Nacht auf Donnerstag könnten die Bundesstraßen 49 und 416 gesperrt werden.

Schutzmaßnahmen in weiteren Stadtteilen

Im Moselstadtteil Lay räumen Einsatzkräfte den Mostertplatz von parkenden Autos. In Güls und Metternich hat der Stegebau begonnen. Zudem baut die Feuerwehr die mobilen Schutzwände in Neuendorf weiter aus. Der Schartwiesenweg und der Kirmesplatz wurden dafür gesperrt. In Ehrenbreitstein wurden die Hochwasserschutztore am Mittwoch geschlossen. Die nächste Lagebesprechung ist in Koblenz für Donnerstag angesetzt.