Plus Rheinland-Pfalz Leichtes Hochwasser am Oberrhein: Wasserstände steigen heute stark an i Symbolfoto Foto: Sina Schuldt/picture alliance/dpa Im Hochwasserbericht ist von einem starken Anstieg am Pegel Maxau die Rede: Am Oberrhein wird ein zweijährliches Hochwasser erwartet. Die weiteren Aussichten. Lesezeit: 2 Minuten

Am Oberrhein richten sich die Menschen auf ein erneutes leichtes Hochwasser ein. Nach einem leichten Rückgang in der Nacht zum Montag wird der Wasserstand am Pegel Maxau ab dem heutigen Montagmittag weiter stark ansteigen, heißt es im aktuellen Hochwasserbericht des Landesamtes für Umwelt (LfU) von Montagvormittag. Nach aktueller Vorhersage wird ...