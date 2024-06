Plus Koblenz Hochwassermaßnahmen in Koblenz bleiben: Bierbörse soll wie geplant stattfinden Von Jan Lindner i Der Scheitel des Rhein-Hochwassers soll Koblenz am Mittwoch passieren. Foto: Matthias Kolk Die Hochwasserschutzmaßnahmen, die die Stadt Koblenz in den vergangenen Tagen getroffen hat, bleiben weiter bestehen. Das teilte die Stadt am Dienstagmittag mit. Demnach behält die Feuerwehr die Lage weiter durch Kontrollfahrten im Blick. Entwarnung gab der Veranstalter der Bierbörse: Demnach kann die Veranstaltung von Freitag bis Sonntag am Deutschen Eck stattfinden. Lesezeit: 1 Minute

Der Moselpegel ist laut der Koblenzer Stadtverwaltung leicht gesunken, der Scheitel des Rhein-Hochwassers sollte in der Nacht zum Mittwoch Koblenz passieren. Die Hochwasservorhersagezentrale des Landes teilte am Dienstagvormittag mit: „Im Mittelrhein steigen die Wasserstände noch bis in die Nacht auf Mittwoch an, um nach aktueller Vorhersage anschließend bis mindestens übers ...