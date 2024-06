Schon wieder Hochwasser in Rheinland-Pfalz? Am Oberrhein steigen die Wasserstände

Gerade erst wurden die Hinterlassenschaften des jüngsten Rhein-Hochwassers beseitigt, da deutet sich eine weitere (kleinere) Flutwelle an: Am Oberrhein wurden am Wochenende steigende Wasserstände registriert. Wie geht es nun weiter?

Gibt es schon wieder ein Hochwasser in Rheinland-Pfalz? Am Oberrhein wurden steigende Pegelstände registriert (Symbolfoto). Foto: Pia Bayer/picture alliance/dpa

Erneut warnen die Behörden in Rheinland-Pfalz vor einem (leichten) Hochwasser: Am Oberrhein steigen seit Sonntagmittag die Wasserstände, heißt es im Hochwasserbericht des Landesamtes für Umwelt (LfU) vom Sonntag. Nach aktueller Vorhersage ist im Bereich des Pegels Maxau mit einem Wiederanstieg bis in den Bereich eines zweijährlichen Hochwassers am Dienstagnachmittag zu rechnen.

An den übrigen Oberrheinpegeln wurden am Sonntag noch fallende oder stagnierende Wasserstände registriert. „Hier ist ab Montag, in Mainz ab Dienstag, mit Wiederanstiegen zu rechnen“, heißt es aus dem LfU. Die Höchststände werden voraussichtlich im Laufe des Mittwochs beziehungsweise in Mainz erst am Donnerstag erwartet.

An allen übrigen Flüssen im Land besteht aktuell keine akute Hochwassergefahr, an den meisten Pegeln liegen die Abflüsse derzeit im Mittelwasserbereich. red