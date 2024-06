Plus Koblenz

120 Stände am Koblenzer Schloss: Azubispots bietet viele berufliche Möglichkeiten

Von Wolfgang Lucke

i Azubispots bietet viele berufliche Möglichkeiten Foto: Wolfgang Lucke

In eine quirlige Messelandschaft verwandelte sich der Platz vor dem Koblenzer Schloss am Freitag. Bei „Azubispots”, einer Gemeinschaftsveranstaltung von IHK, HwK und der Agentur für Arbeit, nutzten Tausende von Jugendlichen die Möglichkeit, an 120 Ständen mit einem Vielfachen an spannenden Ausbildungswegen Perspektiven für ihr Berufsleben zu entwickeln.