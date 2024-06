Plus Winningen Als sich der Fußball wie eine Blume öffnete: Winninger tanzten bei WM-Auftakt 1974 Von Stefanie Braun i Zur Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 tanzten die jungen Tänzer im Frankfurter Waldstadion. Foto: Archiv Moselfest Winningen e. V. Die Winninger Winzer Trachten- und Tanzgruppe kann in ihrer 100-jährigen Vereinsgeschichte auf viele schöne Momente zurückblicken – einer der ereignisreichsten und geschichtsträchtigsten wird der Auftritt im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land 1974 gewesen sein. Fünf der damaligen Tänzer erinnern sich zum 50. Jahrestag an ihren großen Auftritt – der sprichwörtlich beinahe ins Wasser gefallen wäre. Lesezeit: 4 Minuten

50 Jahre ist es her, manche Erinnerungen sind zwar verblasst oder gar ganz verschwunden, doch an vieles erinnern sich die fünf Tänzer noch als wäre es gestern gewesen, so tief hat sich das einmalige Erlebnis in ihre Köpfe gebrannt. Lothar Kröber, Evelyn Ackermann, Dorothea und Kurt Kröber und Horst Willi ...