Wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landes am Mittwochmittag mitteilte, fielen oder stagnierten die Wasserstände am Mittelrhein bis zum Pegel Andernach. Ab dort seien die Wasserstände bis zum Mittwochnachmittag noch leicht angestiegen.

Der Wasserstand am Pegel Koblenz stagnierte laut am Mittwoch im Bereich des Höchststands von 575 Zentimetern Foto: Matthias Kolk

Am Pegel Kaub sei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 1 Uhr der Höchststand von 652 Zentimetern erreicht worden. Der Wasserstand am Pegel Koblenz stagnierte laut der Behörde am Mittwoch im Bereich des Höchststands von 575 Zentimetern; das sei unterhalb eines zweijährlichen Hochwassers. Nach dem Erreichen der Höchststände sind fallende Wasserstände bis mindestens Sonntag vorhergesagt.