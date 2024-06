Plus Koblenz/Rheinland-Pfalz

Hochwasser am Mittelrhein? Erste Schutzmaßnahmen in Koblenz sind erfolgt

i Der Rhein bei Neuwied-Irlich, hier auf einem Archivbild. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Vor allem in Baden-Württemberg und Bayern kämpfen Einsatzkräfte derzeit gegen das Hochwasser. Doch am Mittelrhein dürften in den kommenden Tagen die Pegel ebenfalls steigen. Die Stadt Koblenz trifft erste Maßnahmen.