Unzumutbare Wohnungen in Koblenz-Neuendorf: Stadt untersagt Nutzung

i In dem rückwärtig gelegenen Gebäude, zu dem die Leiter hochführt, lebten einst Menschen, bis ihnen dies untersagt wurde. Foto: Katrin Steinert

Am Hefje in Koblenz-Neuendorf ist es vor Kurzem zu einem Einsatz gekommen. Auf dem Hof lagert der Eigentümer Unrat, und im rückwärtigen Teil stehen ungepflegte Gebäude, die der Eigentümer an sozial Schwache vermietet. Der Zutritt aber war den Bewohnern vor wenigen Wochen untersagt worden.