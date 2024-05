Plus Kruft

Walter Kill tritt wieder zur Wahl des Ortschefs in Kruft an: „Ich bin grundehrlich“

Von Wolfgang Lucke

i Walter Kill will Ortsbürgermeister von Kruft bleiben. Foto: Wolfgang Lucke

Ehrlich, gradlinig, kommunikativ. So beschreibt sich in Kurzform Walter Kill aus Kruft. Der parteilose Landwirt tritt für den CDU-Bürgerblock an. Da er den Ort und die Realitäten der Kommunalpolitik gut kennt, liegt ihm vor allem am Herzen, nichts zu versprechen, was er nicht halten kann.