Unbekannter hebelt in Einkaufsmarkt in Plaidt Kasse auf: Polizei fahndet nach dreistem Dieb

Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls ist es in einer Filiale des Supermarktes Norma in Plaidt gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Anzeige

Laut Polizeibericht begab sich der bislang unbekannte Täter am Freitag, 22. März, gegen 15 Uhr in der Norma-Filiale in Plaidt zu einer Kasse, hebelte diese auf und entnahm das darin enthaltene Bargeld.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Person? Foto: Polizei

Anschließend verließ der Mann die Filiale sofort wieder und fuhr mit einem Auto davon. Bei dem Tatfahrzeug handelt es sich um einen dunklen Audi A3. Die Polizei Andernach ermittelt und sucht nun mit Bildern der Videoüberwachungsanlage des Geschäftes nach Hinweisen zur Identität des Tatverdächtigen. red

Zeugen, die die abgebildete Person erkennen oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02632/9210 zu melden.