Unter dem Titel „Fledermäuse in Kirchen" geben Katharina Schritt und Niklas Kukat in einem Online-Vortrag einen Einblick in das Leben von Fledermäusen.

Ein kostenloser Online-Vortrag des Umweltnetzwerks Kirche Rhein-Mosel findet am Donnerstag, 20. Juni, um 18 Uhr in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle Fledermausschutz Rheinland-Pfalz statt. Unter dem Titel „Fledermäuse in Kirchen“ geben Katharina Schritt und Niklas Kukat von der Koordinierungsstelle Fledermausschutz den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in ihrem Vortrag einen Einblick in das ...