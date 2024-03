Plus Andernach Cannabis Social Club wartet auf Legalisierung: Andernacher wollen gemeinsam anbauen Von Justin Buchinger i Kevin Stosshoff ist die treibende Kraft des Cannabis Social Clubs Andernach. Er will dafür sorgen, dass auch in Andernach kontrolliert und gemeinsam Marihuana angebaut werden kann. Foto: Justin Buchinger Dass sich Kevin Stosshoff mit Marihuana auskennt, merkt man direkt. Wie auch die Internetseite des Andernacher „Cannabis Social Club“, die er betreibt, ist er ein Fundus an Informationen rund um die Pflanze: Anbau, aktueller Stand der Gesetze, medizinischer Nutzen und Jugendschutz. Bei dem Gespräch mit der RZ ist der angehende Vereinsgründer zuerst nervös, aber von Anfang an offen. Verbergen möchte er nichts, sondern informieren und entstigmatisieren. Lesezeit: 3 Minuten

In wenigen Wochen sollen der Konsum von Cannabis sowie der Anbau in privaten Haushalten legalisiert werden – verkauft werden darf es vorerst nicht. Erst ab Juli soll in sogenannten Cannabis Social Clubs gemeinsam angebautes Marihuana ohne Gewinnabsicht an Mitglieder abgegeben werden dürfen. In Andernach ist Stosshof die treibende Kraft hinter ...