Plus Ochtendung

Demonstration in Ochtendung: Alle Generationen setzen Zeichen gegen rechts

Von Brigitte Meier

i Alle Generationen setzen Zeichen gegen rechts Foto: Brigitte Meier

Ein starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit haben rund 400 Menschen in Ochtendung gesetzt. Sie folgten dem Aufruf der örtlichen Vereine und der Gemeinde, sich mit der Teilnahme an einer Kundgebung öffentlich zum Erhalt der Demokratie und der Vielfalt in der Gesellschaft zu bekennen.