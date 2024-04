Plus Weißenthurm

Auf Bundesstraße 256: Schwerer Verkehrsunfall in Weißenthurm

Auf der Bundesstraße 256 in Weißenthurm ereignete sich am Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Die Fahrbahn in Richtung Neuwied wurde deswegen gesperrt.