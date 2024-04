Plus Mülheim-Kärlich Nach drei Jahren Coronapause: Akrobatik der Spitzenklasse beim Ball des Sports Von Kim Fauss i Die zwölffachen Weltmeister des A-Teams des Grün-Gold-Clubs aus Bremen bringen mit ihrer „Freedom & Peace“-Performance die ganz große Tanz-Klasse nach Mülheim-Kärlich. Fotos: Kim Fauss Foto: Kim Fauss Hunderte Paare tanzen Walzer, Top-Akrobaten aus ganz Deutschland schwingen durch die Luft und die Rheinlandhalle bebt: Nach einer dreijährigen Corona-Zwangspause hat die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz wieder zum beliebten Ball des Sports geladen. Lesezeit: 3 Minuten

Unter dem Motto „The Best of“ erleben rund 700 Besucher eine mitreißende Show in Mülheim-Kärlich mit Showgästen, die in den Jahren zuvor schon zu den absoluten Highlights des Galaabends zählten, „Best of“ eben. Schon der Ballauftakt mit Moderator Frank Adorf, der den Titelsong des Musicals „Starlight Express“ singt und dabei tänzerisch ...