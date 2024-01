Plus Berlin/Neuwied Fortführung des Spielbetriebs ist nicht möglich: VC Neuwied scheidet nach Hauptrunde aus der Bundesliga aus Der Frauen-Erstligist VC Neuwied 77 scheidet mit Ende der laufenden Hauptrunde aus der Volleyball-Bundesliga aus. Dies zieht eine Änderung des Zwischenrundenmodus in Gruppe B nach sich. Von Redaktion, Christoph Hansen

Das hat die Volleyball Bundesliga GmbH (VBL) in Berlin in einer Pressemeldung mitgeteilt. In der Pressemeldung heißt es weiter: „Die Deichstadtvolleys Neuwied GmbH, Träger des Bundesligisten VC Neuwied 77, hatte am 13. Dezember 2023 den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt und nahm seither unter dem Schutzschirm des vorläufigen Insolvenzverfahrens ...