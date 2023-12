Für die Volleyball-Freunde in der Region bietet sich am heutigen Freitagabend die vorläufig letzte Chance, den Bundesliga-Spitzenreiter SSC Palmberg Schwerin live zu bewundern. Ab 19 Uhr schlägt das Team von Trainer Felix Koslowski in der Sporthalle des Neuwieder Rhein-Wied-Gymnasiums gegen das punktlose Schlusslicht VC Neuwied auf.