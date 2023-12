Plus Neuwied Bundesligist VC Neuwied stellt Insolvenzantrag: Spielbetrieb soll zunächst fortgesetzt werden Bittere Nachricht aus der Deichstadt: Frauen-Bundesligist VC Neuwied 77 hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Der Spielbetrieb soll zunächst fortgesetzt werden, doch die Zukunft des Teams ist nun offener denn je. Von Lukas Erbelding

"Die Deichstadtvolleys Neuwied GmbH, Träger des Bundesligisten VC Neuwied 77, hat am 13.12.2023 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. In Abstimmung mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Gerd Seibert, verbleibt der Bundesligist im laufenden Spielbetrieb", heißt es in einer Pressemitteilung. Die VCN-Frauen hatten in der Saison 2020/2021 den ersten Platz ...