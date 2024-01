Plus Neuwied Insolvenz der Deichstadtvolleys GmbH: VC Neuwied 77 ist nicht pleite und richtet sich neu aus Das „Abenteuer Bundesliga-Volleyball“ ist in der Deichstadt bald beendet. Doch was bedeutet das für die Zukunft des Hauptvereins VC Neuwied 77? Wir haben nachgehakt.

„Der gemeinnützige Hauptverein VC Neuwied 77 e.V. ist wirtschaftlich stabil und nicht von der Insolvenz betroffen. Für den Verein geht es in allen Bereichen normal weiter.“ Das hat der Vereinsvorsitzende Raimund Lepki in einer Pressemeldung des Vereins mitgeteilt. „Diese Botschaft ist deswegen so wichtig, weil wir wiederholt gefragt werden, ob ...