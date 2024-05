Plus Rhein-Lahn Hillenbrand und Bollinger sorgen bei 40er-Reserve für Bad Emser Glanzlichter Von Stefan Nink i Dominik Hillenbrand präsentierte sich mit seinen Mitstreitern in starker Verfassung und kassierte mit der 40er Reserve der Bad Emser auf der Silberau wichtige Zähler ein. Foto: Andreas Hergenhahn Eine außerordentlich gute Figur gab das Gros der Tennis-Oberligisten aus dem Rhein-Lahn-Kreis bei der Saisonpremiere ab. Drei Begegnungen, drei Siege lautete die Bilanz des TC BW Bad Ems, dessen Frauen 40 sowie Männer 40 und Männer 50 ihren Gegnern das Nachsehen gaben. Für die 55er aus dem Diezer Hain hingegen war Aufstiegskandidat TC Rotenbühl Saarbrücken zu stark. Beim 1:8 war für Thomas Klein und Co. schlichtweg nichts drin. Lesezeit: 3 Minuten

SG TSG Bretzenheim / SC Lerchenberg - TC BW Bad Ems 2:7. Was will man mehr als mit einem überzeugenden Erfolg in der Fremde in die Medenrunde zu starten? Gleich auf Betriebstemperatur präsentierten sich die Ladys aus Bad Ems bei ihrem Oberliga-Gastspiel bei den Kombinierten aus der Landeshauptstadt. BW-Mannschaftsführerin Tatjana ...