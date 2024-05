Plus Simmern Doppel-Premiere nach 45 Jahren: Simmerner Männer 60 überraschen in der Südwestliga Sieg, Unentschieden, Niederlage: Am zweiten Spieltag der Tennis-Medenrunde gab es für die höchstklassigen Rhein-Hunsrück-Teams in drei Spielen die ganze Ergebnispalette. Lesezeit: 1 Minute

Oberliga Männer 30 SG TG/Sportpark Simmern - SG Gensingen/Rotamint Bingen 8:1. Keine Chance hatten ersatzgeschwächte Simmerner, bei denen Christopher Müller und Gennadi Styckel krank waren und sich Francisco Olivares am Knie verletzte. Den einzigen Sieg holte Sven Rodenbusch in seinem Einzel. Die nächste Aufgabe wartet am Sonntag, 9. Juni, um 10 ...