Plus Westerwald Verbandsliga aus WW-Sicht: Guckheims Männer 30 siegen im Derby – Frauen-30-Teams mit Remis Stefan Lebert , Moritz Hannappel , Von Stefan Nink i Spitzenspieler Niklas Wörsdörfer führte die Männer 30 der SG Guckheim/Herschbacher TC zum deutlichen Derbysieg gegen die SG Roßbach/Siershahn/Mittelwald Montabaur. Foto: Andreas Hergenhahn Einige klare Ergebnisse mit Westerwälder Beteiligung in den Tennis-Verbandsligen der einzelnen Altersklassen. Jubeln durften unter anderem die Männer 30 der SG Guckheim/Herschbacher TC in ihrem Saison-Auftaktspiel. Lesezeit: 4 Minuten

Männer, Verbandsliga TSG TA Landau-Godramstein - SG Oberwerth Koblenz/Höhr-Grenzhausen 1:8. Durch eine kurzfristige Verlegung des Medenrundenspiels der SG Oberwerth/Höhr-Grenzhausen II in Diez waren die Kombinierten aus Koblenz und Höhr-Grenzhausen personell flexibel. Denn die SG spielt ja bekanntlich mit zwei Teams in der Verbandsliga, jedoch in zwei unterschiedlichen Gruppen. Während die Zweite ...