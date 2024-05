Plus Paris

Erstmals Hauptrunde bei einem Grand-Slam-Turnier? Neuwieder Benjamin Hassan schlägt in Roland Garros auf

Von Daniel Fischer

i In Madrid stand Benjamin Hassan vor drei Wochen erstmals im Hauptfeld eines Turniers der zweithöchsten Kategorie. In Paris ist es nun das Ziel des Neuwieders, es erstmals ins Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers zu schaffen. Foto: Imago/Ricardo Larreina Amador

Zum zweiten Mal in seiner Karriere nimmt der Tennisprofi Benjamin Hassan aus Neuwied ab Pfingstmontag an der Qualifikation für ein Grand-Slam-Turnier teil. In Roland Garros, dem berühmten Austragungsort der French Open, soll es erstmals mit dem Sprung in ein Hauptfeld auf der ganz großen Tennisbühne klappen. Dass Hassan das Zeug dazu hat, bewies der 29-Jährige unlängst in einer anderen Weltmetropole.