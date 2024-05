Plus Bad Kreuznach Jugendturnier im Bad Kreuznacher Salinental: Luca Neubauer ist viel zuzutrauen Von Olaf Paare i Auf Augenhöhe: Luca Neubauer vom TC Blau-Weiß Bad Kreuznach konzentriert sich auf eine Rückhand. Das Talent schlägt beim Jugend-Cup seines Vereins in der U16 auf. Foto: Klaus Castor Pfingsten ist in Bad Kreuznach traditionell das Wochenende des hochklassigen Tennissports. Bereits zum 23. Mal richtet der TC Blau-Weiß Bad Kreuznach auf seiner Anlage im Salinental ein bundesweit offenes Nachwuchsturnier aus. Auch in diesem Jahr geht es beim Jugend-Cup um den Pokal der Sparkasse Rhein-Nahe und um wichtige Punkte für die deutschen Ranglisten. Lesezeit: 1 Minute

Mehr als 60 Talente haben bereits zugesagt. Allerdings ist die Anmeldequote sehr unterschiedlich. In manchen Altersklassen haben so viele Talente gemeldet, dass Organisator Anton Haaf überlegt, am Freitagnachmittag eine Qualifikationsrunde anzusetzen. In anderen Konkurrenz sieht es dagegen mau aus, diese drohen auszufallen, oder es müssen Konkurrenzen zusammengelegt werden, wobei das ...