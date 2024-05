Plus Boppard

36. Mailauf-Auflage: Kleine und große Asse in Boppards Gassen – Ein besonderer Schirmherr

Von Mirko Bernd

i Die Kinder- und Schülerrennen in der Bopparder Rheinallee sind ein wesentlicher Bestandteil des Bopparder Mailaufs und werden es auch bei der 36. Austragung am heutigen Mittwoch sein. Ab 17 Uhr geht es mit den ersten Läufen los, der Hauptlauf wird um 19 Uhr gestartet. Foto: Sabine Seidl

Der Mai ist gekommen, die Bäume in der Bopparder Rheinallee schlagen aus – und der „sebamed Mailauf“ steht an. Zum 36. Mal bereits am Mittwoch ab 17 Uhr, vergangenes Jahr gab es nach vierjähriger Corona-Pause eine beeindruckende Rückkehr bei herrlichem Wetter. 890 Läufer – jung, alt, klein, groß, männlich, weiblich – liefen ins Ziel am Marktplatz. Auch dieses Mal dürften die Voranmeldungen die „1000“ knacken.