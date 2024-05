Plus Emmelshausen

Der Schinder(hannes) bekommt sein Julchen: Mountainbiker freuen sich auf die 18. Auflage

Von Mirko Bernd

i Neue Wege, aber nicht zu viele Umleitungen wie auf dem Kunstwerk unterhalb von Schwall erwarten die Fahrer des Schinder(hannes)-MTB, der am Samstag mit den Kinderrennen und am Sonntag mit den großen Strecken seine 18. Auflage erfährt. Gestartet wird wieder am Liesenfelder Sportplatz. Foto: hjs-Foto

Einiges ist neu, einiges altbewährt, aber vor allem ist der Name weiter Programm: Der Schinder(hannes)-MTB als Institution in der Mountainbiker-Szene wird am Samstag zum Kids Race und Sonntag bei den verschiedenen Strecken viele Fahrer zum Sportplatz in den Emmelshausener Stadtteil Liesenfeld locken. Denn dort wird befindet sich seit zwei Jahren mit dem Comeback in der Nach-Corona-Zeit wieder Start und Ziel wie in den Anfangsjahren des beliebten Rennens.