Plus Wittlich

Noah Seibel ist in Wittlich der erfolgreichste Athlet: Nachwuchs der LG Rhein-Wied gewinnt 57 Medaillen

Von René Weiss

i Noah Seibel avancierte in Wittlich zum erfolgreichsten Athleten. Foto: LG Rhein-Wied/René Weiss

Welch ein dominanter Auftritt der jungen Leichtathleten der LG Rhein-Wied bei der Rheinlandmeisterschaft der Altersklassen U 20 und U 16 in Wittlich, wo die Rhein-Wieder in allen statistischen Belangen Maßstäbe setzten. Sie stellten mit an die 50 Teilnehmern das größte Aufgebot, holten 29 Titel und 57 Medaillen.