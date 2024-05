Plus Wittlich Alina Hahn schnappt sich dreimal Bronze – Antonia Weber schafft es zweimal aufs Treppchen Von Sascha Nicolay i Leichtathletik Foto: Adobe Stock/Uwe Bumann Bei den Leichtathletik-Rheinlandmeisterschaften der U16 und U20, die in Wittlich ausgetragen wurden, nahmen auch fünf Athletinnen und Athleten der LG Idar-Oberstein teil. Lesezeit: 2 Minuten

Nina Gerstenschläger startete bei den Älteren und warf in der Säubrennerstadt zum ersten Mal einen 600-Gramm-Speer. Dieser landete bei ihrem letzten und besten Versuch bei 24,94 Metern, was logischerweise persönliche Bestleistung bedeutete. Sie sicherte sich damit den fünften Platz in der Altersklasse WJU20. Antonia Weber nahm an insgesamt drei Wurfdisziplinen teil. ...