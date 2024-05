Plus Bad Ems Brückentag kostet etliche Teilnehmer: Wie das Running Team Bad Ems den Stadtlauf auf die Sportlerbeine stellt Von Thorsten Stötzer i 40 Helfer verteilten sich ringsum die Strecke und waren vor allem beim Verteilen des Wassers gefragt. Foto: Thorsten Stötzer Eine Zielgröße von etwas über 600 Teilnehmern hat sich das RT Bad Ems langfristig für seinen Stadtlauf gesetzt. „Das werden wir diesmal nicht erreichen“, ist dem Vorsitzenden Michael Spandau früh klar. „Das liegt größtenteils am Brückentag“, der offenbar viele Sportler zur Kurzurlauben oder Ausflügen animiert hat. Volksläufe haben im Rheinland ihre angestammten Termine beim Verband, und die lassen sich nicht einfach wechseln, wenn sie auf einen Feiertag oder in die Ferien fallen. Lesezeit: 2 Minuten

Auf den Ergebnislisten stehen letztlich 441 Namen aus sechs Wettbewerben. Zieht man in Betracht, dass wegen der Hitze mancher vorher ausgestiegen ist, könnten es doch an die 500 Aktive gewesen sein am Start. Einige Phänomene sind nicht spontan erklärbar. So machen bei den Schülerläufen diesmal 61 Mädchen mit, aber bloß ...