Plus Bad Ems 16. Bad Emser Stadtlauf: Ochtendunger Steffes und von Klitzing feiern Doppelsieg im Hauptrennen Von Thorsten Stötzer i Am Start gleich vorne weg: Der spätere Sieger Christian Steffes (Startnummer 985) der spätere Zweite Sören Plag (988). Foto: Thorsten Stötzer Schatten ist heiß begehrt beim 16. Volksbank-Stadtlauf in Bad Ems. Die Aktiven suchen ihn vor den Schaufenstern und Eingängen von Geschäften, wo ihn Markisen spenden, als sie sich vor ihrem Start dehnen. Als sie ihre Runden drehen, reihen sie sich auf der Straßenseite ein, wo Kurhaus und Kolonnaden ihre Schatten werfen. Auf eine halbe bis eine volle Minute schätzen die Spitzenleute nach dem zehn Kilometer langen Hauptlauf den Zeitverlust, der ihnen die Maien-Hitze eingebrockt hat. Lesezeit: 2 Minuten

Die große Uhr am Ziel fällt nicht nur dadurch auf, dass sie mint-türkisfarbene Ziffern besitzt statt der gewohnten neongelben. Die Zeiten bleiben hinter denen des Vorjahres zurück, wobei die Besten aus 2023 auch gar nicht am Start sind. Bei den Männern feiert letztlich Christian Steffes von der DJK Ochtendung in ...