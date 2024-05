Plus Idar-Oberstein FV Olympia Ramstein muss noch kämpfen: Hilft das DFB-Pokalfinale dem FSV Blau-Weiß im letzten Heimspiel? Von Sascha Nicolay i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus Eine Partie noch, dann hat der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein eine schwierige Saison in der Landesliga hinter sich gebracht. Gegner auf dem Volkesberg ist am Sonntag (15 Uhr) der FV Olympia Ramstein. Lesezeit: 2 Minuten

Anders als für die längst abgestiegenen Obersteiner geht es für die Gäste aus Ramstein noch um richtig viel. Um sicher auch in der kommenden Runde in der Landesliga kicken zu können, braucht der Mitaufsteiger des FSV einen Punkt. Ramsteiner Spieler beim Finale Eigentlich hatten die Ramsteiner gehofft, am letzten Spieltag „sicher“ zu ...