Kreis Bad Kreuznach

Hauensteiner siegen: SG Kirn darf auf Klassenverbleib hoffen

Vieles deutet darauf hin, dass Aufsteiger SV Nanzdietschweiler in der nächsten Saison in der Fußball-Landesliga auf die SG Kirn/Kirn-Sulzbach und nicht auf den SC Hauenstein treffen wird. In der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga haben die Hauensteiner nämlich das erste Spiel beim SV Büchelberg vor 900 Zuschauern mit 3:2 (1:1) gewonnen. Im Rückspiel am Dienstag um 19.30 Uhr vor eigenem Publikum reicht den Hauensteinern also ein Remis, um in die Verbandsliga aufzusteigen und die SG Kirn gleichzeitig in der Landesliga zu halten.