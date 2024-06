Plus Winterbach Viele Tränen fließen: Minke und der Abschiedsschmerz Von Olaf Paare i Tränenreicher Abschied: Michael Minke (rechts) bedankt sich bei seinem Spieler Nicolas Hennrich für die Zusammenarbeit. Foto: Klaus Castor Michael Minke war ergriffen. Die Siegerehrung verbrachte der langjährige Trainer des Bezirksligisten SV Winterbach gestützt von zwei Mitgliedern seines Staffs. Zuvor und danach weinte er unaufhörlich, umarmte jeden und alles. Doch nicht nur die Niederlage machte ihm zu schaffen, es war vor allem der Abschiedsschmerz, der Minke übermannte. Lesezeit: 1 Minute

„Ich hätte mir natürlich gewünscht, die vier Jahre mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. So zu gehen, tut extrem weh“, erklärte der Coach, der zusätzlich von einer schweren Erkältung gebeutelt war, und ergänzte: „Aber es waren auch so vier wunderschöne Jahre in einem Verein, wie ich ihn einfach mag. Ein Verein, ...