Plus Kreis Birkenfeld

Lucca Buchner wechselt zum VfR Baumholder: SC Idar hatte schon die Bindung des Talents bis 2026 verkündet

Am heutigen Samstag wird Lucca Buchner versuchen, den SV Buhlenberg in die Bezirksliga zu schießen. In der nächsten Saison wird er für den VfR Baumholder spielen.