Plus Winterbach Winterbach wird zum Zuschauermagnet: Aufstiegsspiel plus Fair-Play-Ehrung Von Olaf Paare Der Schock ist dem Trotz gewichen: Noch gibt sich der SV Winterbach im Kampf um den Landesliga-Aufstieg nicht verloren, auch wenn das 1:7 im ersten Duell gegen den SV Nanzdietschweiler natürlich ernüchternd war. Aber mit einem Sieg am Samstag um 16 Uhr auf eigener Anlage könnten die Winterbacher Fußballer wieder alles auf Null setzen. Dabei ist es völlig egal, wie deutlich der Sieg ausfällt, nur der Dreier zählt. Lesezeit: 2 Minuten

„Die Jungs haben sich vorgenommen, an ihrem Felsen anders aufzutreten“, sagt Trainer Michael Minke und ergänzt: „Wir wollen und müssen ein anderes Gesicht zeigen. Und ein Blick in die Gesichter meiner Spieler sagt mir, dass uns das auch gelingt.“ Fraglich ist allerdings der Einsatz des in Nanzdietschweiler ausgewechselten Matteo Kunz. ...