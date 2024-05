Plus Idar-Oberstein Oberbrombach kassiert erste Saisonniederlage beim 4:5 gegen Unnertal – Auch Weierbach verliert Von Verena Müller-Baltes In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 hat das Spitzenduo TuS Oberbrombach und VfL Weierbach am 23. Spieltag Niederlagen einstecken müssen. Für Oberbrombach war das 4:5 gegen Unnertal Berschweiler sogar die erste Saisonniederlage überhaupt. Im Tabellenkeller kam der TuS Hoppstädten II dem rettenden Ufer Rang elf wieder etwas näher. Nur noch drei Punkte beträgt der Hoppstädtener Rückstand auf den SV Nohen. Lesezeit: 3 Minuten

SC Birkenfeld II - SV Nohen 2:2 (0:1). In der ersten Halbzeit war Nohen griffiger in den Zweikämpfen und übte viel Druck aus. Durch einen Standard erzielte Dennis Marhöfer folgerichtig das 0:1 (40.). Doch Birkenfeld kam immer wieder zu gefährlichen Kontern, blieb nur in der ersten Hälfte noch torlos. „Wir ...