Plus Kempfeld

Kameradschaft und Qualität machen die Spvgg Wildenburg zum Meister – Rückkehr in die A-Klasse nach zehn Jahren

i Hier jubelt der Meister. Die Spvgg Wildenburg ist nach einem 4:0-Sieg bei der SG Perlbachtal in der B-Klasse Birkenfeld 1 nicht mehr einzuholen und steigt in die A-Klasse auf. Foto: Markus Doll

Bereits am viertletzten Spieltag hat die Spvgg Wildenburg die Meisterschaft in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 perfekt gemacht und steht damit als erster Aufsteiger in die A-Klasse fest. Die Wildenburger gewannen bei der SG Perlbachtal mit 4:0 und profitierten von der überraschenden 0:3-Niederlage der Spvgg Hochwald beim TuS Becherbach.