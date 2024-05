Plus Frauenberg

FC Lauretta Frauenberg stellt den Spielbetrieb nach der Saison ein – Letzte Partie gegen Achtelsbach

i Nur noch einmal können in Frauenberg Tore fallen. Am 26. Mai bestreitet der FC „Lauretta“ gegen den FC Achtelsbach sein letztes Spiel. Danach schließt die Fußball-Abteilung des Vereins. Der FC wird nächste Saison keine Mannschaft mehr melden. Foto: Joachim Hähn

In Frauenberg wird in der kommenden Saison kein Fußball mehr rollen. Der FC „Lauretta“ stellt am Ende der laufenden Runde den Spielbetrieb ein. Nach vier Jahren in Eigenregie zieht der Verein damit die Konsequenzen aus dem immer stärker auftretenden Spielermangel.