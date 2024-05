Plus Oberbrombach

Der Meistertrainer sagt: Der TuS Oberbrombach darf kein Fahrstuhlteam werden – Spezieller Titel für Michel

i Mit einem breiten Lächeln beobachtet Patrick Michel, wie sich Ralf Eisel (mit Kappe) und Marcel Eifler (Nummer 7) in die Arme fallen. Foto: Greber

Der TuS Oberbrombach ist zurück in der A-Klasse. Am drittletzten Spieltag hat der Verein die Meisterschaft in der B-Klasse Birkenfeld 2 und den Aufstieg perfekt gemacht. Für Patrick Michel, einen der TuS-Trainer, war das ein besonderes Erlebnis.