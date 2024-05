Plus Kreis Birkenfeld

7:2 im Gipfeltreffen: TuS Oberbrombach ist Meister – Frühe Rote Karte gegen Weierbacher Keeper der Knackpunkt

Von Verena Müller-Baltes

i Nach einem Jahr in der B-Klasse ist der Fahrstuhl mit dem TuS Oberbrombach wieder eine Etage nach oben gefahren. Logisch, dass die Oberbrombacher ihren Titel ausgiebig feierten. Foto: Michael Greber

Der TuS Oberbrombach hat das Gipfeltreffen in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 gerockt und ist durch ein 7:2 beim VfL Weierbach Meister geworden. Die Oberbrombacher stehen damit nach der Spvgg Wildenburg, die schon in der Vorwoche den Titel in der Parallelstaffel perfekt gemacht hatte, als zweiter Aufsteiger in die A-Klasse fest.