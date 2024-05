Plus Kreis Birkenfeld Mörschieds Trainer Heiko Faller entkräftet DFB-Pokal-Gerücht: Spannende Duelle im Kampf um den zweiten Platz Von Björn Peters i Jubelt der Meister auch am Wochenende weiter? Die Spvgg Wildenburg gastiert beim SV Göttschied, der sich mitten im Kampf um den zu Aufstiegsspielen berechtigenden zweiten Platz befindet. Foto: Joachim Hähn Vorletzter Spieltag der Fußball-B-Klasse Birkenfeld, und während in Staffel 2 eigentlich weitestgehend alles geklärt ist, kommt es in Staffel 1 zu einem Hammersonntag, der über Rang zwei und den Abstieg entscheiden kann. Lesezeit: 5 Minuten

Möglicherweise fallen die Entscheidungen in Staffel 1 aber auch erst am letzten Spieltag. Sicher ist der Meister, die Spvgg Wildenburg, und es steht fest, dass der ASV Langweiler/Merzweiler II als Letzter absteigen wird. In Staffel 2 ist der TuS Oberbrombach Meister, und der VfL Weierbach nimmt an den Aufstiegsspielen teil. ...