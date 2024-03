Plus Kirschweiler

SG Kirschweiler/Hettenrodt: Enzo Kullmann sorgt für die Überraschung gegen den Aufstiegsanwärter Langweiler

Von Jürgen Falz , Sascha Nicolay

i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

im Nachholspiel der A-Klasse Birkenfeld ist der SG Kirschweiler/Hettenrodt ein Überraschungserfolg geglückt. Das Spitzenteam vom ASV Langweiler/Merzweiler wurde in der Nachspielzeit mit 1:0 geschlagen. Und das verdient. Die Gäste waren in der ersten Halbzeit agiler und vom Spielansatz her dominant, die Gastgeber kämpften aber leidenschaftlich.