Baumholder II wie Bayer Leverkusen: Ausgleich in Mittelreidenbach nach 1:4 in der sechsten Nachspielminute

Von Stefan Götz

i Im Abstiegskampf feierte die SG Rhaunen/Bundenbach einen wichtigen Erfolg beim FC Hennweiler (weiße Trikots). Die Rhaunener bogen dabei einen 0:1-Pausenrückstand um und sind jetzt drauf und dran, das rettende Ufer zu erreichen. Foto: Joachim Hähn

In der A-Klasse Birkenfeld erreichte Tabellenführer VfR Baumholder II gerade so ein Remis in Mittelreidenbach. Nachdem der Primus in der 77. Minute noch mit 1:4 zurückgelegen hatte, kam er im Stile Leverkusens in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich. Die Verfolger Buhlenberg und Langweiler siegten jeweils 4:0 und verkürzten den Rückstand auf vier beziehungsweise neun Punkte.