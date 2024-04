Plus Hettenrodt

Jürgen Falz einstimmig zum Chef gewählt: Fünf von acht zugelassenen Anträgen werden beim Kreistag abgelehnt

i Der scheidende Kreisvorsitzende, Axel Rolland (rechts), und sein Nachfolger, Jürgen Falz, schütteln sich die Hände. Falz übernimmt das Amt am 1. Juli. Foto: Joachim Hähn

Jürgen Falz wird den Fußballkreis Birkenfeld in den kommenden vier Jahren als Vorsitzender führen. Erwartungsgemäß wurde der Hettenrodter beim Kreistag in seinem Wohnort von den Delegierten gewählt. Falz übernimmt am 1. Juli von Axel Rolland, der sich nach zwölf Jahren als Kreisvorsitzender nicht zur Wiederwahl stellte.